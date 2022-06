Da vida dos bons malandros

À semelhança do que já acontecera com o mais recente romance de Sandro William Junqueira (n. 1974), o subversivo A Sangrada Família (Caminho, 2021), escrito a partir de textos que foram pensados para um projecto teatral, também este Um Tiro no Escuro — chamemos-lhe um conto longo — é uma adaptação feita a partir de um texto dramático da sua autoria; no caso, Shot to Nothing, levado à cena em Março deste ano, na sala de bolso da ASSéDIO teatro, no Porto.