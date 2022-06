Lançado prémio de 300 mil euros para conservação e restauro da biodiversidade

Desde 1 de Junho que as instituições portuguesas com projectos na área da conservação, restauro e monitorização da biodiversidade em Portugal podem candidatar-se ao Prémio Belmiro de Azevedo 2022, que atribuirá um total de 300 mil euros. Cada projecto premiado, que terá entre um e três anos para ser desenvolvido, vai receber o mínimo de 50 mil euros. As candidaturas têm de ser apresentadas até 30 de Junho e os vencedores têm até 31 de Dezembro deste ano para dar início aos projectos.

“Os prémios devem ter impacto positivo e reconhecido na biodiversidade de uma região ou mais regiões do nosso país, e reunir algumas características, tais como: pertinência e reconhecimento científico; sustentabilidade e monitorização das acções propostas; parcerias criadas com o projecto financiado”, refere em comunicado a Fundação Belmiro de Azevedo, que estabeleceu um protocolo com a Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT) relativo a este prémio. Enquanto a Fundação Belmiro de Azevedo financia o prémio na totalidade, à FCT, tutelada pelo Ministério da Ciência, cabe principalmente acompanhar o processo de avaliação das candidaturas.

O prémio destina-se a pessoas colectivas de direito privado sem fins lucrativos com sede em Portugal, bem como a instituições do ensino superior e os seus institutos e unidades de investigação e desenvolvimento (I&D). Destina-se ainda a pessoas singulares de reconhecido mérito, com domicílio fiscal em Portugal, associadas a instituições ou pessoas colectivas com as características antes mencionadas.

Cada projecto terá de ter um investigador doutorado há, pelo menos, cinco anos que é responsável pela coordenação dos trabalhos. Entre os critérios de avaliação incluem-se, entre outros, a pertinência do tema, experiência e solidez da entidade que propõe o projecto, as parcerias estabelecidas e o impacto científico potencial. Através do email premio.fba@fct.pt poder-se-ão obter mais informações.