Relíquias de biodiversidade encontradas ao largo da Serra Leoa

O relato vem de Joana Xavier, especialista em esponjas marinhas que participou numa expedição internacional ao largo da Serra Leoa. A bióloga portuguesa do Centro Interdisciplinar de Investigação Marinha e Ambiental (Ciimar) conta-nos, em primeira mão, como foi a missão a bordo do navio norueguês Dr. Fridtjof Nansen destinada a obter novos dados sobre ecossistemas do mar profundo e a sua vulnerabilidade e, pelo caminho, contribuir também para a formação de cientistas de países africanos.