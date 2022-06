“Aumento dos custos da construção e dos combustíveis levanta riscos à execução do PRR”

Em entrevista ao programa Hora da Verdade do PÚBLICO e Rádio Renascença, Pedro Dominguinhos, sucessor de António Costa Silva na liderança da Comissão Nacional de Acompanhamento do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) alerta que a inflação e o aumento dos preços dos combustíveis constituem “riscos de execução” do PRR. Neste P24 ouvimos um excerto da entrevista.

Siga o podcast P24 e receba cada episódio logo de manhã. Para ter o PÚBLICO nos seus ouvidos, clique aqui se estiver num iPhone, se preferir o Spotify pode clicar aqui, estamos também no SoundCloud e nas aplicações para podcasts.​

Conheça os podcasts da Rede PÚBLICO em publico.pt/podcasts.