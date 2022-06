A Ford tem uma pick-up capaz de fornecer energia a uma casa durante dez dias

Passei uma tarde a conduzir o Ford F-150 Lightning à volta das vinhas e das estradas secundárias de terra vermelha da região vinícola da Califórnia e a potência considerável da pick-up é notável. Mas o que torna a versão eléctrica do veículo mais vendido na América um potencial jogador chave dentro da indústria não é a sua aceleração (0 a 100 km/h em impressionantes 4,3 segundos) ou o seu alcance (até 515 milhas com uma carga), mas a tecnologia que aproveita o conjunto de baterias do Lightning para fornecer energia a uma casa ou alimentar a própria rede eléctrica durante os cada vez mais frequentes apagões.