E não é que os Beatles ainda andam por todo o lado?

Foi há vinte anos, era o que ouvíamos logo no início de Sgt. Peppers (“It was twenty years ago today”). Mas não. Foi há sessenta. Por esta altura, ainda andavam pela caverna alemã (o depois muito célebre The Cavern, de Hamburgo) a consumir energias em noites insones e fumarentas até que, no dia 5 de Outubro de 1962 foi finalmente publicado no Reino Unido um disco com amor dos dois lados (Love me do e P.S. I love you) que viria a mudar tudo. O nome The Beatles não tardaria a ser projectado para a estratosfera, espalhando a beatlemania pelo mundo. Até que, oito anos passados, o grupo acabava sem acabar: John, Paul, George e Ringo seguiram as suas vidas em separado, na música e no resto, até o primeiro sucumbir a uma bala assassina (em 1980) e o terceiro a um cancro (em 2001), mantendo-se os outros dois como activos e simpáticos sobreviventes (Paul fará 78 anos em Junho deste ano e Ringo 82 em Julho).