Classificação da pintura desaparecida de Paula Rego exige despacho do ministro da Cultura

Em Outubro de 2021, a historiadora de arte Raquel Henriques da Silva requereu formalmente ao Director-Geral do Património Cultural, João Carlos Santos, que iniciasse o processo de classificação das pinturas Cabeça Heráldica (1912), de Amadeo de Souza-Cardoso, e Os Cães de Barcelona (1964), de Paula Rego, esta última um marco reconhecidamente importante no trajecto da artista, e que desapareceu, tal como a anterior, da colecção do falecido banqueiro João Rendeiro, não constando já da lista de obras que lhe foram arrestadas em 2010.