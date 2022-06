Taxas moderadoras passam a ser cobradas só nas urgências. Até 2019, rendiam cerca de 150 milhões por ano

Mais de 4,2 milhões das pessoas continuam a estar isentas do pagamento das taxas moderadoras

Acaba esta quarta-feira a cobrança de taxas moderadoras em quase todo o Serviço Nacional de Saúde (SNS). A excepção são as idas aos serviços de urgência, onde continuam a ser pagas, a não ser que os doentes venham referenciados pelos centros de saúde ou pela linha SNS24 ou acabem por ter de ficar internados. Muitas pessoas poderão não se ter apercebido, mas desde o início de 2020 que as taxas moderadoras já tinham vindo a ser eliminadas progressivamente nas consultas dos centros de saúde, nos exames e análises prescritos no SNS e nas primeiras consultas hospitalares. O que vai acabar agora é o pagamento nas consultas hospitalares de seguimento, o que faltava para cumprir o estipulado na nova lei de bases da saúde.