Um triste Dia da Criança na Ucrânia. "A Rússia está a roubar a infância dos nossos filhos", diz Zelensky

Há 98 dias, as crianças ucranianas viram a sua infância ser interrompida por uma guerra. Deixaram de ir à escola — na melhor das hipóteses as aulas passaram para o ecrã do computador ou do telemóvel —, algumas ficaram sem casa, outras mudaram de país, outras ainda perderam-se das suas famílias. É tudo isso que recorda Volodymyr Zelensky numa publicação no Facebook que pretende assinar o Dia da Criança. "A Rússia está a roubar a infância das crianças ucranianas e quer destruir o futuro da Ucrânia", escreveu o Chefe de Estado na mensagem que acompanha a publicação.

“1 de Junho sempre foi um dia de calor, alegria e sorrisos infantis. A Rússia ofuscou este dia com a guerra, a Rússia está a roubar a infância dos nossos filhos e quer destruir nosso futuro. Mas estamos a contra-atacar e defenderemos todas as crianças ucranianas. Pelo futuro da Ucrânia, por um céu pacífico e uma infância feliz”, acrescentou Zelensky.

As imagens que o Presidente ucraniano escolheu partilhar são de fotógrafos internacionais, alguns ligados a agências de notícias. Natacha Pisarenko (Associated Press), Wolfgang Schwan (Anadolu Images by AA), Julia Kochetova (freelancer), Fabio Bucciarelli (freelancer), Chris McGrath (Getty), Carlos Barria (Reuters). Nós escolhemos outras.