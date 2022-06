Desligue-se do trabalho e deixe os cavalos islandeses responderem aos seus e-mails

“Nada estraga as tuas férias como o trabalho.” Felizmente a Islândia lembrou-se da solução perfeita, um “serviço revolucionário” em que os cavalos autóctones escrevem verdadeiras respostas automáticas (fora do escritório). “Treinados em jargão corporativo, o seu chefe nunca dará pela diferença.”

O criativo Visit Iceland convida os visitantes a não responderem aos e-mails durante as férias na Islândia, deixando o trabalho para os cavalos islandeses, que através do sistema OutHorse Your Email enviam verdadeiros emails com mensagens escritas... com os cascos.

E “como é que uma ideia ridícula se tornou real” — e viral? Começou com um estudo do Visit Iceland, órgão do turismo daquele país que descobriu que 41% das pessoas em todo o mundo verificam os e-mails de trabalho entre uma e quatro vezes por dia quando estão de férias, enquanto 14% os vêm cinco a seis vezes por dia.

Assim, e de forma a incentivar a desligar do sistema, a Islândia pensou e colocou em prática a “ideia ridícula” de ensinar os cavalos a pisarem um teclado gigante construído para funcionar como um teclado normal.

Foto . Visit Iceland

“Desligue-se do trabalho e deixe os cavalos da Islândia responderem aos seus e-mails enquanto você está de férias. (Estamos a falar a sério)”, lê-se na homepage do Visit Iceland com todos os roteiros e dicas turísticas e agora preparada com uma área em que podemos escolher o cavalo que responderá aos e-mails que formos recebendo durante a nossa estadia: Litla Stjarna Frá Hvítarholti (escreve rápido, mas pode tirar uma sesta), Hrímnir Frá Hvámmi (assertivo, eficiente, crina brilhante) e Hekla Frá Þorkellshóli (amistosa, treinada em jargão corporativo).

O site partilha ainda um vídeo de bastidores da produção ("Como os cavalos aprenderam a escrever e-mails? Será que realmente ensinámos os cavalos da Islândia a escrever num teclado gigante? Sim").

“Quando os turistas visitam a Islândia, queremos que eles experimentem tudo o que nossa nação tem a oferecer, desde ambientes de tirar o fôlego até paisagens infinitas e rostos amigáveis. O nosso serviço permite que eles façam exactamente isso, eliminando a pressão de sentir que têm que estar sempre activos e, em vez disso, permitindo que estejam presentes durante toda a viagem. Esperamos encorajar as pessoas a que se desliguem e a fazerem uma pausa bem merecida e ininterrupta”, sublinha Sigríður Dögg Guðmundsdóttir, director do Visit Iceland.