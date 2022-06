Preços do gás sobem 3,3% em Julho para o mercado regulado

Os preços regulados vão ter uma subida na componente de energia para reflectir o encarecimento do gás natural nos mercados internacionais. Subida só afecta as cerca de 227 mil famílias que ainda estão no mercado regulado.

A Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE) confirmou esta quarta-feira que as tarifas reguladas de gás natural para vigorar a partir de Outubro vão subir 8,2% face ao mesmo mês do ano passado, mas revelou também que terão uma subida de 3,3% já em Julho para reflectir o aumento de preços da energia nos mercados internacionais.

A entidade reguladora vai actualizar a componente de energia em mais dois euros por megawatt hora (MWh) a partir de 1 de Julho de 2022, tendo em conta o aumento do custo médio de energia no mercado regulado, o que resultará numa actualização de 3,3% das tarifas face a Junho.

Esta subida só afecta as cerca de 227 mil famílias que ainda estão no mercado regulado e vai resultar em mais 33 cêntimos na factura média mensal de um casal sem filhos, que ronde os 12,73 euros. Para uma família de quatro pessoas e uma factura média mensal de 24,11 euros, o aumento em Julho rondará os 70 cêntimos.

Esta é já a segunda revisão trimestral da tarifa de energia realizada este ano (a anterior foi em Abril) e a ERSE sublinha que toma esta decisão “num contexto de forte incerteza, marcada pela escassez de oferta face à procura de matérias-primas e energia devido à situação pandémica de covid-19 e à guerra na Ucrânia.

“Esta conjuntura agravou a subida dos preços da energia nos mercados grossistas, aumentando os receios de um cenário de menor crescimento económico e de maior inflação, que afecta de forma significativa os consumos e preços de gás”, detalha a ERSE.

Ainda assim, a entidade reguladora presidida por Pedro Verdelho nota que o aprovisionamento de energia para o mercado regulado é assegurado através de contratos de longo prazo com a Nigéria e que essa estabilidade “mitiga o impacto no preço de venda a clientes finais do mercado regulado”.

Quanto à tarifa para vigorar no chamado ano gás – entre Outubro de 2022 e Setembro de 2023 –, a actualização já inclui também a componente de acesso às redes, que se aplica igualmente aos clientes de gás no mercado liberalizado, embora o custo da energia seja aquele contratualizado com o respectivo fornecedor.

Assim, a partir de 1 de Outubro, a tarifa regulada vai subir 8,2% face ao ano gás anterior, mas, tendo em conta as actualizações trimestrais realizadas ao longo de 2022, os consumidores em mercado regulado irão sentir em Outubro “um aumento médio de 3,9% face ao mês anterior”.

Face a Setembro de 2022, para as tipologias “mais representativas” de consumo doméstico, as variações médias propostas para Outubro (incluindo taxas e impostos) andarão entre os 76 cêntimos (casal sem filhos com uma factura média de 13,16 euros) e os 1,39 euros (para um casal com dois filhos e uma factura média de 24,80 euros). Os consumidores domésticos representam apenas 2% do consumo.