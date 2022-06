FC Porto entra a perder em mais um mercado de transferências

Os “dragões” têm visto sair jogadores importantes a custo zero: Mbemba deixará agora o clube, Uribe pode ser o próximo. Sporting e Benfica têm sofrido menos nesta frente.

Há cinco temporadas, já incluindo o mercado de transferências que começa daqui a precisamente um mês, que o FC Porto tem, pelo menos, um jogador relevante a sair a custo zero em cada um deles. Esta conclusão sai da análise às saídas sem compensação financeira dos três “grandes” desde 2017, tema no qual o FC Porto tem sofrido bastante mais do que Sporting e Benfica.