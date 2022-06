O legado minhoto de Sara Inês Gigante e a democracia pelos “filhos dos anos 90” inauguram Festivais Gil Vicente

Os Festivais Gil Vicente, em Guimarães, arrancam nesta quinta-feira com seis espectáculos, dois deles em estreia absoluta – Tratado, A Constituição Universal , de Diogo Freitas e Massa Mãe , de Sara Inês Gigante.

Qual a origem da iconicidade do Galo de Barcelos, dos trajes de lavradeira nos desfiles de Viana do Castelo ou dos Caretos de Podence? É a partir das respostas a estas questões que Sara Inês Gigante, nascida em Viana do Castelo e residente em Lisboa, pretende desafiar o público na sua nova criação Massa Mãe, um dos seis espectáculos dos Festivais Gil Vicente que ocupam o Centro Cultural Vila Flor (CCVF), em Guimarães, entre esta quinta-feira e 11 de Junho, sempre às 21h30.