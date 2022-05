No Dia dos Irmãos, queremos ver-te com os teus. Envia-nos a tua foto de infância preferida

É com eles que aprendemos a partilhar (a última bolacha ou a atenção dos pais), a brincar e a rir, mas são também eles que nos fazem perder a cabeça — para depois aprendermos a fazer as pazes. Assim é ser irmão ou irmã, dividir memórias e piadas privadas, ter a responsabilidade de cuidar e de amar.

No Dia dos Irmãos, queremos conhecer os teus. Qual a vossa fotografia de infância de que mais gostas? A mais engraçada ou que mais te faz sorrir? Envia-nos, até esta quarta-feira, 1 de Junho, a tua fotografia preferida, em formato .jpg ou .png, com indicação do teu nome e com o tópico "Dia dos Irmãos" no assunto do email, para o endereço publicop3@gmail.com. Se quiseres, junta uma descrição e conta-nos mais sobre o momento. Vamos publicar as que mais gostarmos.