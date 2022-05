PSG segura Nuno Mendes e Sporting recebe 38 milhões de euros

O Paris Saint-Germain decidiu accionar a opção de compra de Nuno Mendes, depois do contrato de uma época de empréstimo firmado com o Sporting. Para segurar, a título definitivo, o lateral português, o clube francês vai transferir para os cofres de Alvalade 38 milhões de euros.

A confirmação do negócio foi avançada pelo PSG e pelo Sporting, num comunicado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários. “Em consequência do exposto são, definitivamente, transferidos para o Paris Saint-Germain os direitos de inscrição desportiva do jogador Nuno Mendes, com efeitos a partir do dia 1 de Julho de 2022, pelo montante fixo de €38.000.000,00 (trinta e oito milhões de euros), a pagar à Sporting SAD nos termos e prazos previstos no identificado contrato”, pode ler-se.

Chegou com 9 anos e sai um verdadeiro onze épocas depois



Boa sorte, @nunomendes_25 #MadeInSporting

Os “leões”, de resto, já tinham embolsado sete milhões de euros pela temporada de empréstimo do internacional português, que assinou com os parisienses um contrato válido até 30 de Junho de 2026. Pelos serviços de intermediação desta transferência, o Sporting irá pagar 3,8 milhões de euros.