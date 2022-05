Investigação põe em causa autoria de uma das jóias mais importantes do tesouro real

A armação é feita em prata e ouro. É nela que estão cravadas as pedras preciosas: 1700 diamantes em talhe brilhante pesando ao todo 300 quilates, 190 rubis de diferentes tamanhos e uma safira com quase 36 quilates, que veio substituir o doublet original quando, em 1951, o Estado Novo mandou restaurar as jóias já a pensar na criação de um museu para o tesouro da coroa portuguesa, para o qual havia, desde 1944, um projecto do arquitecto Raul Lino. A insígnia da Ordem do Tosão de Ouro seria uma das estrelas dessa exposição, tal como é hoje, dia em que o Museu do Tesouro Real, que guarda uma colecção riquíssima ligada a séculos de monarquia, vai ser inaugurado por um primeiro-ministro e um chefe de Estado republicanos.