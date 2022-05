Tiago Brandão Rodrigues lidera inquérito a incidentes da final da Champions

O ex-ministro da Educação Tiago Brandão Rodrigues vai liderar o “inquérito independente” às falhas de segurança que marcaram a final da Liga dos Campeões de futebol. O anúncio foi feito nesta segunda-feira, pela UEFA.

O organismo europeu do futebol avança, em comunicado, que haverá “um inquérito independente aos acontecimentos à volta da final da Liga dos Campeões”, depois de antes ter referido, num primeiro momento, os “milhares de bilhetes falsos” que terão bloqueado “os torniquetes do lado das bancadas reservadas ao Liverpool” no Stade de France.

A UEFA promete a “avaliação das tomadas de decisão, as responsabilidades e os comportamentos de todas as partes envolvidas na final” e, para liderar o inquérito, chamou o deputado do Partido Socialista (PS) e ex-ministro da Educação - com a tutela da Juventude e do Desporto - dos primeiros Governos liderados por António Costa.