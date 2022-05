Início da final da Liga dos Campeões adiado por questões de segurança

O início da final da Liga dos Campeões, entre o Liverpool e o Real Madrid, que se realiza em Paris, neste sábado, sofreu um atraso de 36 minutos por questões de segurança.

A decisão foi tomada pela UEFA depois de vários adeptos sem bilhete terem tentado forçar a entrada no recinto da final, o Estádio Saint Denis, em Paris.

A poucos minutos das 20h de Lisboa, ainda eram muitas centenas as pessoas que se acumulavam junto dos acessos às bancadas do estádio. Havia várias sem bilhete e outras com bilhete, mas estas últimas não conseguiam aceder aos seus lugares por terem sido, entretanto, encerradas as portas.

Liverpool e Real Madrid decidem esta noite quem vencerá a 67.ª edição da principal competição da UEFA. Desta feita, depois de a última final, entre Chelsea (actual campeão europeu) e Manchester City, no Porto, ter sido “marcada” pela pandemia (covid-19), é a guerra na Ucrânia a tocar de forma indelével a maior competição de clubes da Europa.