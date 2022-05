Montenegro: "Começa hoje um novo ciclo de oposição construtiva, firme e exigente"

Luís Montenegro, o líder eleito do PSD, venceu em todos os distritos e comprometeu-se com oposição “firme mas com sentido de Estado”. Aproveitou o discurso da vitória para agradecer aos que participaram na elaboração da moção de estratégia global, coordenada por Joaquim Miranda Sarmento, referiu ainda Pedro Duarte pelo "contributo", e acrescentou outros agradecimentos aos mais próximos e que estiveram envolvidos na campanha. Agradeceu igualmente à família mais próxima, à mulher e aos filhos.

"Muito obrigado, isto vai mesmo valer a pena. Vamos assumir esta responsabilidade, vamos dar um novo ciclo à oposição e a Portugal. Na nova legislatura, o povo deu todas as condições para o PS governar, não depende de ninguém para concretizar o seu programa, e começa hoje um novo ciclo de oposição."