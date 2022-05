Fora de Pé: Carla Lopes à conversa sobre a geração de arquitectos com “uma capacidade apurada para imaginar”

Neste 31.º episódio do podcast Antecâmara , ouvimos a segunda conversa do programa Fora de Pé no contexto da exposição Sound It , no CCB. O podcast Antecâmara é um parceiro da Rede PÚBLICO.

Antecâmara é um podcast parceiro da Rede PÚBLICO, produzido pela Rádio Antecâmara. Depois de ouvirmos episódios marcantes dos programas da rádio, mergulhamos também nas residências de diferentes autores na exposição Sound It, inaugurada em Março pela Rádio Antecâmara e que pode ser explorada até Setembro na Garagem Sul, no Centro Cultural de Belém (CCB).

Depois de duas temporadas em podcast para a Rádio Antecâmara, o programa Fora de Pé chega ao palco da Garagem Sul, para duas sessões de conversa ao vivo.

A premissa do programa mantém-se: um espaço de partilha de experiências, onde conhecemos o percurso de arquitectos que não seguiram o caminho tradicional da profissão. Com um pé na arquitectura, aventuraram-se por outros campos para desenvolverem a sua actividade profissional.

No contexto da exposição Sound It, olhamos mais de perto para o aspecto geracional destas escolhas, falando com duas gerações diferentes de profissionais.

Neste 31.º episódio do podcast Antecâmara, ouvimos a segunda destas sessões ao vivo, a partir do estúdio montado na Garagem Sul do CCB, onde se dá lugar a uma geração mais jovem de arquitectos.

Carla Lopes, autora do Fora de Pé, conversa com os arquitectos Romeu Zagalo (1991) e Susana Cereja (1992) sobre os seus percursos nas áreas da comunicação e artes plásticas, respectivamente.

Para além desta partilha das suas histórias pessoais, houve carta branca para discutir o que poderia mudar na formação em arquitectura. Fala-se ainda sobre como a sua geração aprendeu a lidar com um contexto profissional marcado por uma profunda instabilidade, desenvolvendo uma capacidade apurada para imaginar (e correr atrás de) sonhos e oportunidades.

Rádio Antecâmara é um lugar de encontro heterogéneo, com uma programação diversa que junta arquitectos, curadores, jornalistas e membros da comunidade para expandir as noções sobre a complexidade urbana e questionar os formatos da arquitectura. Um projecto com curadoria do arquitecto Pedro Campos Costa.

