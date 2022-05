A menstruação é mesmo uma questão política

A semana tem sido muito marcada pela discussão do Orçamento do Estado que, em ano de inflação que se prevê alta, acabou por aquecer com temas um pouco mais inesperados, como a licença menstrual. Depois de Espanha ter dado um passo no sentido de reconhecer uma licença a mulheres que sofrem de endometriose e dores menstruais intensas, o PAN quis importar a medida para Portugal.

No Parlamento, o PAN teve um adversário de peso: o Chega. Entre acusações de feminismo bacoco ou machismo pacóvio, a medida chumbou. Contudo, alguém fez questão e lembrar que ela já vigorou em Portugal até à chegada da troika, porque estava prevista em alguns contratos colectivos.

