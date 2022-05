Tens uma ideia de negócio para combater as alterações climáticas? Este projecto ajuda-te a torná-la real

O ClimateLaunchpad está à procura das três melhores ideias de negócio que combatam as alterações climáticas. Os vencedores recebem uma bolsa de formação no valor de mil euros. Candidaturas abertas até 6 de Junho.

Combater as alterações climáticas através de uma ideia de negócio: é este o objectivo da edição deste ano do programa ClimateLaunchpad. Ideias de negócio inovadoras que envolvam energias renováveis, alimentação sustentável, economia circular ou mobilidade urbana são apenas algumas das opções que fazem parte do leque de oferta.

Ao longo do concurso, os candidatos vão participar num concurso e bootcamp durante três dias, ambos online, com um formador certificado. Sessões de mentoria com especialistas portugueses sobre sustentabilidade ambiental e economia circular são outras das actividades, pode ler-se no comunicado.

“Nestas sessões, os participantes vão aprender noções básicas e essenciais para a criação e desenvolvimento de um negócio: proposta de valor, modelo de negócio e treino de pitch”, revela ao P3 uma das responsáveis pelo projecto, Isabel Martins Silva.

Foto Os três projectos vencedores vão ser incubados na UPTEC durante três meses ClimateLaunchpad

As candidaturas estão abertas até 6 de Junho. Não existe limite de idade e podem concorrer pessoas de todo o país. As três ideias vencedoras vão participar, em Setembro, na final regional da competição e usufruir de incubação gratuita na UPTEC durante três meses.

“O vínculo à UPTEC pode ser através da incubação virtual, ou seja, não precisam de estar fisicamente nas nossas instalações para usufruir dos benefícios de fazer parte da comunidade”, explica Isabel Martins Silva.

Apostar na educação é também um dos lemas desta iniciativa que, além de disponibilizar uma oferta formativa nas áreas de impacto, sustentabilidade e investimento, oferece três bolsas no valor de mil euros cada na Ordem dos Engenheiros – Região Norte.

A iniciativa, que está em Portugal desde 2016, já apoiou mais de 60 equipas e conta com três vencedores internacionais. Desde 2014, data em que o programa foi criado, já concorreram quase 12 mil ideias de negócio de 55 países. As condições de participação podem ser consultadas aqui.