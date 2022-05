Temperaturas vão chegar aos 37ºC, mas a chuva volta em breve

Na sexta-feira, os termómetros vão manter-se nos 31ºC no Norte e 37ºC no Sul, mas as temperaturas começam a baixar durante o fim-de-semana. A partir de segunda-feira a previsão é de chuva e trovoada.

As temperaturas têm aumentado ligeiramente durante a semana, mas é na quinta e na sexta-feira que os termómetros vão superar os 30 graus Celsius em todo o território continental. As temperaturas médias são muito superiores ao normal para a época e a razão é uma corrente de leste, quente e seca proveniente do interior de Espanha, destaca o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

De acordo com as previsões, sexta-feira vai ser o dia mais quente da semana com as máximas a serem mais elevadas no Sul: Santarém vai chegar aos 37ºC, Évora aos 35ºC e Beja aos 33ºC. Faro será o distrito onde as temperaturas máximas serão menores, uma vez que os termómetros só vão marcar os 28ºC. As mínimas vão atingir dos 17ºC.

No litoral norte, Porto, Aveiro e Viana do Castelo vão rondar os 31ºC . Bragança vai ser a cidade mais quente com 34ºC. As mínimas vão manter-se entre os 16 e os 19ºC.

Ainda assim, a vaga de calor não será para durar. “Prevemos uma descida de temperatura tanto para sábado como para domingo. Na segunda-feira as temperaturas vão descer gradualmente”, explica a meteorologista do IPMA, Cristina Simões, acrescentando que, no somatório destes três dias, as temperaturas poderão descer até dez graus. A diferença térmica vai ser mais acentuada no interior, com as regiões do Alentejo e Vale do Tejo a baixarem dos 35ºC para os 25ºC.

Em Lisboa, entre sexta e segunda-feira, a temperatura máxima passa dos 34ºC para os 22ºC. No Porto a diferença será de nove graus, uma vez que as máximas descem dos 32ºC para os 23ºC. Para o início da semana as previsões também apontam para “uma massa de ar frio, precipitação e trovoada”, esclarece a meteorologista.

Nos arquipélagos da Madeira e dos Açores as temperaturas máximas não vão além dos 19ºC e as mínimas vão rondar os 13ºC. A precipitação também vai ser constante, assim como períodos de nebulosidade e vento que pode chegar aos 60 quilómetros por hora.