FC Porto afasta Sporting e está na final da Liga de basquetebol

O FC Porto apurou-se nesta quinta-feira para a final do play-off da Liga portuguesa de basquetebol, na qual irá discutir o título nacional com o Benfica.

No pavilhão João Rocha, em Lisboa, os “dragões” fecharam as meias-finais logo na primeira tentativa, com um esclarecedor 3-0 diante do Sporting.

Depois dos dois triunfos alcançados no Porto (87-68 e 74-71), os “azuis e brancos” voltaram a bater os “leões”, desta vez por 80-95, mantendo a liderança do marcador praticamente do início ao fim.

O primeiro período ainda terminou com equilíbrio no placard (20-20), apesar de uma entrada mais forte dos visitantes, mas o FC Porto acabaria por se superiorizar nos três parciais seguintes, assumindo sempre o jogo nos momentos decisivos.

Com cinco jogadores acima da dezena de pontos, os “dragões” tiveram em Charlon Kloof o melhor marcador (21), enquanto do lado do Sporting foi Shakir Smith o principal anotador (25).

O primeiro jogo da final, discutida à melhor de cinco partidas, está agendado para o dia 4 de Junho, no pavilhão da Luz, casa do Benfica.