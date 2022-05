Festival do Maio, dois dias de música e poesia no Seixal para “acordar consciências”

Na sua terceira edição, o Festival do Maio leva ao Parque Urbano do Seixal Jorge Palma, Goran Bregovic, Bia Ferreira, Luca Argel, Dillaz e Valete. Sexta e sábado, a partir das 19 horas. Luís Varatojo, director artístico, explica o que os move.

Chama-se Festival do Maio e chega agora à terceira edição em quatro anos, depois de ter arrancado em 2019 e forçado a uma interrupção em 2020, devido à pandemia. Regressou em 2021, ainda sujeito a contenções sanitárias, e retoma agora o seu curso na cidade que o viu nascer, o Seixal, a fechar o mês que lhe dá nome e com um programa que, em dois dias, reúne os brasileiros Bia Ferreira e Luca Argel, os consagrados Jorge Palma e Goran Bregovic (Bósnia) e dois nomes fortes do hip-hop, Dillaz e Valete (com Phoenix RDC).