Numa corda bamba, francês atravessa dois quilómetros de céu e bate recorde mundial

Dois quilómetros e 200 metros. Foi esta a distância que valeu ao francês Nathan Paulin o recorde mundial de maior travessia do mundo em cima de uma fita de highline.

O acrobata de 28 anos demorou duas horas a terminar o percurso que partiu de uma elevação a 100 metros de altura e terminou na abadia do Mont-Saint-Michel, no litoral da Normandia. Paulin acabou por quebrar o próprio recorde mundial: uma travessia de 1662 metros sobre o Cirque de Navacelles, um desfiladeiro no sul de França, em 2017, que fez enquanto membro da equipa de slacklining, Sangle Dessus-Dessous.

??????MARCHER SUR LES NUAGES - Le funambule français Nathan Paulin a réussi ce mardi un véritable exploit en traversant la baie du Mont-Saint-Michel sur une « slackline » longue de 2,2km, battant ainsi son propre record du monde (BFMTV). pic.twitter.com/3KAX3cjzrw — ??Le Globe (@LeGlobe_info) May 24, 2022

Sobre a travessia que lhe voltou a dar o recorde mundial, Paulin explica à AFP: “A ideia do Mont-Saint-Michel veio de fazer algo contra-natura — atravessar um vazio entre a terra e o mar”. O acrobata francês conta ainda que foi preciso desenvolver novas fitas para que não tocasse no chão a meio do percurso, devido ao seu peso corporal.

O recordista mundial já fala dos próximos desafios no horizonte. “O meu próximo sonho, que espero ser capaz de alcançar, é caminhar entre a Torre Eiffel e a Torre Montparnasse — 2,7 quilómetros”, revelou, à AFP.

Nathan Paulin detém também o recorde de maior travessia urbana em highline, desde que percorreu, em Dezembro de 2017, uma distância de 670 metros entre a Torre Eiffel e o Trocadero, em Paris. Entre outras performances, o acrobata chegou também a atravessar o Rio Sena em slackline a uma altura de 70 metros. Segundo o site do acrobata, este detém cerca de dez recordes mundiais.

O Mont-Saint-Michel é uma ilha rochosa de quase um quilómetro quadrado, considerada Património Mundial da UNESCO, desde 1979. Além de ser um destino com grande afluência de turistas, o local é famoso por ter das marés mais vivas da Europa.