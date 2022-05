Hóquei: haverá um Benfica-Sporting nas meias-finais do play-off

No único encontro dos quartos-de-final do play-off que ainda estava em aberto, o Benfica afastou o Valongo e qualificou-se para as meias-finais do campeonato de hóquei em patins. No pavilhão da Luz, em Lisboa, os “encarnados” impuseram-se por 5-1 e fecharam a eliminatória com um 2-1 final.

Foi o embate mais desequilibrado dos três. No primeiro jogo, o Benfica venceu por 5-4, já no prolongamento, e no segundo embate, em Valongo, foi necessário novo prolongamento para se encontrar o vencedor, com a equipa da casa a impor-se por 5-2.

Desta vez, os “encarnados” tomaram conta das operações e ao intervalo já venciam por 4-0, com golos de Lucas Ordoñez (2'), Carlos Nicolía (8'), Gonçalo Pinto (16') e Diogo Rafael (21').

No regresso dos balneários, o Valongo respondeu por Facundo Bridge (28'), mas os lisboetas não perderam o rumo e foram controlando o jogo com bola. E, quando dispuseram da 10.ª falta, fecharam o resultado, com Nicolía a ser eficaz na recarga a um primeiro remate defendido por Bernardo.

Nas meias-finais, o Benfica vai medir forças com o Sporting, que superou o HC Braga por 2-0, com uma goleada em casa (5-1) e uma vitória tangencial fora (3-2).

O outro confronto das “meias” vai opor o FC Porto, vencedor da fase regular, ao Óquei de Barcelos. As duas equipas também ultrapassaram os “quartos” com triunfos por 2-0, face a Sporting de Tomar (7-0 em casa e 3-2 fora) e Oliveirense (4-3 fora e 3-2, após prolongamento, em casa).

Nas meias-finais, disputadas à melhor de cinco, com jogos alternados em casa e fora, FC Porto e Sporting têm o factor casa a seu favor, sendo que os encontros estão previstos para 29 de Maio e 4, 7, 10 e 12 de Junho.