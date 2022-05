Nova greve na CP afecta comboios urbanos de Lisboa no dia 27 deste mês

A CP informou nesta terça-feira que vai haver uma greve parcial dos trabalhadores da empresa no próximo dia 27, entre as 17h e as 21h. A empresa de transporte alerta desde já que “podem ocorrer perturbações significativas na circulação dos comboios urbanos de Lisboa”, entre as 15h e as 24h desse dia.

A CP revela também que o “Tribunal Arbitral do Conselho Económico e Social não decretou serviços mínimos para esta greve”.



“A CP envidará todos os esforços para prestar o melhor serviço possível aos seus clientes, apesar dos constrangimentos decorrentes desta situação”, diz um comunicado da empresa.

No texto é ainda lamentado “os incómodos causados aos seus clientes e recomenda a obtenção de informação sobre o estado da circulação de comboios, através do contacto com os canais de informação da empresa”.

Os sindicatos que representam os trabalhadores da CP reclamam por aumentos de salários, afirmando que os 0,9% propostos pela empresa “não é um valor aceitável” face a “contínua perda de poder de compra”. Na última greve dos trabalhadores da transportadora, no dia 16 deste mês, os sindicatos dizem ter havido uma adesão de cerca de 95%.