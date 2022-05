Nova estação de tratamento de resíduos da Valorsul gera contestação em Arruda

A Valorsul quer investir cerca de 100 milhões de euros na instalação de uma nova Estação de Tratamento e Valorização Orgânica (ETVO) que permita triplicar a sua capacidade de tratamento de resíduos orgânicos de restaurantes, cantinas, mercados e hotéis. A actual ETVO da Valorsul, instalada em 2005 no concelho da Amadora, já se revela limitada para os objectivos da empresa, que encontrou no concelho de Arruda dos Vinhos uma localização viável para a construção da nova estação. Os primeiros contactos com a Câmara de Arruda iniciaram-se há dois meses e o processo foi tornado público nos últimos dias, mas já está a gerar muita controvérsia neste concelho do Oeste.