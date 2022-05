O poder da ciência e o futuro da medicina em debate no PSuperior

De ano para ano, o conhecimento científico nas áreas da biologia ou da genética fornece novas ferramentas à medicina. Remédios para doenças há poucas décadas incuráveis estão hoje ao alcance dos cientistas e dos médicos. No curto espaço de meses foi possível encontrar uma vacina para debelar os danos da covid-19 e transformar uma pandemia assustadora numa endemia gerível. A esperança de vida continua a aumentar. Até onde irão estes progressos? Que consequências tiveram e terão na natureza humana? Constatações e perguntas como estas entraram no quotidiano dos cientistas e, em geral, nas esperanças e inquietudes das pessoas.

O PSuperior vai discutir esta segunda-feira estas e outras questões em mais uma edição das PSuperior Talks, em parceria com a farmacêutica Bial e com a Nova Medical School. Lado a lado, e com a moderação da editora de Ciência e Ambiente do PÚBLICO, Teresa Firmino, estarão Bruno Dias, responsável pelo Departamento Médico da Bial Portugal, Helena Canhão, directora da Nova Medical School, João Gonzalez, estudante do 6.º ano do Mestrado Integrado em Medicina, Miguel Prudêncio, investigador principal do iMM (Instituto de Medicina Molecular) da Faculdade de Medicina de Lisboa, e Raquel Duarte, pneumologista e ex-secretária de Estado da Saúde. A sessão terá início às 14h30 e será transmitida em directo pelo canal Ao Vivo e pelas redes sociais do PÚBLICO.

O PSuperior é um projecto de literacia mediática que o PÚBLICO e uma rede de parceiros (Fidelidade, Porto Editora, Mediabrands, NTT Data, Fuel, Google, Fundação José Neves e Bial) desenvolveram e que já vai na sua terceira edição. Para lá de garantir o acesso gratuito a todos os textos da edição digital através da entrega de assinaturas, o PSuperior pretende envolver os alunos finalistas de vários cursos do ensino superior público e privado nos grandes temas da actualidade, nos quais a imprensa de qualidade funciona como mediadora.

Na sua vertente das Talks, o projecto tem como objectivo estimular a discussão entre os mais jovens, mobilizando-os para o exercício de uma cidadania participativa. Ler jornais, saber ter uma atitude crítica perante os critérios e as publicações da imprensa, ter uma opinião fundamentada em factos certificados pelo jornalismo e empenhar-se na discussão pública são condições fundamentais para a qualidade da nossa democracia. O PSuperior e os parceiros que o apoiam querem fazer parte desse processo de estímulo a uma cidadania empenhada e de criação de uma democracia saudável.

É também por isso que as PSuperior Talks envolvem não apenas jornalistas na condução dos debates, mas também alunos, professores universitários e especialistas de méritos reconhecidos nos temas em discussão.

As Talks prolongar-se-ão nas próximas semanas, com temas que vão de “A inovação do Big Data e os limites da privacidade”, em parceria com o Instituto Superior Técnico e a NTT Data, às perspectivas de futuro no emprego para os licenciados com o tema “A (in)felicidade de um diploma”, lado a lado com a Universidade de Aveiro e a Fundação José Neves, terminando com um debate dedicado à “sociedade de risco” e às estratégias para gerir a “insegurança do futuro”, em parceria com a Fidelidade e a Universidade Católica Portuguesa.

No terceiro ano da sua existência, o PSuperior já distribuiu mais de 20 mil assinaturas digitais gratuitas do PÚBLICO. Na última edição, as PSuperior Talks tiveram mais de 400 mil visualizações no site do jornal. A edição deste ano foi lançada em Dezembro numa cerimónia liderada pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.