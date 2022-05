Derrota coloca Portugal no caminho da Espanha no Euro de Sub-17

Com uma vitória inteiramente merecida, a Dinamarca derrotou nesta segunda-feira Portugal, por 3-1, e garantiu o primeiro lugar do Grupo D do Europeu de Sub-17. A precisar de apenas um ponto para ganhar o grupo, a selecção portuguesa marcou primeiro, por Ivan Lima, mas nunca procurou ter o controlo do jogo e, nos últimos 28 minutos, os dinamarqueses fizeram três golos, conquistando uma vitória justa. Com a derrota, Portugal caiu para o 2.º lugar e, na próxima quinta-feira, nos quartos-de-final, defronta a Espanha.

Após as vitórias autoritárias contra a Escócia (5-1) e Suécia (4-2) nos dois primeiros jogos, Portugal precisava de apenas um ponto para garantir o apuramento no 1.º lugar e, mais uma vez, José Lima fez várias alterações na equipa: o defesa Luís Gomes, o único dos 20 convocados que ainda não tinha sido utilizado em Israel, foi titular.

A precisar de ganhar - com um empate apenas conseguia a qualificação com a derrota da Suécia -, a Dinamarca procurou sempre assumir o controlo da partida e, sem muita pressão por parte dos portugueses, os nórdicos davam trabalho a Diogo Fernandes, mas Emil Hojlund, por duas vezes, não conseguiu bater o guarda-redes português.

Demasiado expectante, Portugal na primeira meia hora apenas criou uma jogada de perigo, por Dinis Rodrigues, mas na segunda oportunidade a velocidade e talento de Ivan Lima fez a diferença: lançado na esquerda, o extremo dominou com qualidade e rematou para o fundo da baliza dinamarquesa.

Com uma vantagem enganadora, Portugal até surgiu melhor no início da segunda parte, mas a Dinamarca nunca desistiu e, aos 62’, chegou ao empate. A partir daí, a instabilidade da equipa portuguesa acentuou-se e, aos 70’, Hansborg-Sorensen fez o segundo dos nórdicos.

Com a Suécia a ganhar por apenas 1-0 à Escócia, a derrota pela margem mínima ainda dava a liderança a Portugal, mas com a equipa de José Lima a mostrar pouca ambição, a Dinamarca, no minuto 90, fez o golo (Luís Gomes na própria baliza) que retirou à selecção nacional a liderança, colocando-a no caminho da Espanha nos quartos-de-final.