Campeã em título e Osaka afastadas na primeira ronda de Roland Garros

A checa Krejcikova e a japonesa foram eliminadas nesta segunda-feira na primeira ronda do quadro principal do torneio de ténis em Paris.

A tenista checa Barbora Krejcikova, detentora do título, foi nesta segunda-feira eliminada na primeira ronda de Roland Garros, segundo torneio do Grand Slam da temporada, ao perder com a francesa Diane Parry.

Krejcikova, número dois mundial, nunca tinha sido eliminada na primeira ronda de um ‘major’, mas foi surpreendida pela francesa, 97.ª da hierarquia, de apenas 19 anos, por 1-6, 6-2 e 6-3, em duas horas e oito minutos.

Pela segunda vez na segunda ronda de um torneio do ‘Grand Slam’, igualando o feito de 2019 na estreia em Paris, Parry vai agora defrontar a colombiana Camila Osorio, 66.ª do ‘ranking’ WTA.

Já Naomi Osaka, ex-número um mundial, foi eliminada pela norte-americana Amanda Anisimova. Um ano depois de desistir de Roland Garros na sequência da polémica gerada pela sua decisão de boicotar as conferências de imprensa do torneio, para alertar para o tema da saúde mental, Osaka regressou foi derrotada pela 27.ª cabeça de série, pelos parciais de 7-5 e 6-4, em uma hora e 30 minutos.

Esta é a segunda vitória consecutiva de Anisimova sobre a japonesa em torneios do ‘Grand Slam’, já que a norte-americana, semifinalista em Roland Garros em 2019, foi responsável pela eliminação de Osaka, então campeã em título, na terceira ronda do Open da Austrália deste ano.

Para a antiga número um mundial, atual 38.ª classificada no ‘ranking’ WTA, esta é apenas a terceira vez que cai na primeira ronda de um torneio do ‘Grand Slam’.

Vencedora do Open dos Estados Unidos em 2018 e 2020 e do Open da Austrália em 2019 e 2021, Osaka, de 24 anos, nunca ultrapassou a terceira ronda em Roland Garros, tendo sido afastada nesta fase em 2016, 2018 e 2019.