Sérgio Conceição e a “dobradinha”: “Foi um ano fantástico”

Central e capitão do FC Porto explicou que a equipa tinha estudado bem o adversário da final no Jamor.

Os sentimentos contrastantes que decorrem da final da Taça de Portugal foram traduzidos pelos protagonistas, ainda no relvado do Estádio do Jamor. O treinador vencedor fala num “ano fantástico” do FC Porto, o técnico vencido mostra orgulho na prestação do Tondela.

“Estamos felizes. Foi um ano fantástico. Houve muitas dificuldades, tivemos adversários fortes no campeonato, tivemos um percurso imaculado na Taça. Hoje era a cereja no topo do bolo. Os jogadores estiveram sempre muito concentrados, não permitimos que o Tondela saísse para o ataque com jogadores rápidos. E foi esse respeito que nos permitiu estar aqui a festejar a dobradinha com todo o mérito”, resumiu Sérgio Conceição, à SportTV.

Pepe, capitão do FC Porto, já antes tinha reagido à conquista da Taça de Portugal, explicando que a equipa preparou o encontro com rigor e que aplicou o plano na perfeição. “Trabalhámos muito esta semana a primeira fase de pressão. Tivemos um trabalho colectivo muito forte, com muita pressão sobre o portador da bola e, por isso, tivemos o jogo praticamente sempre controlado”, analisou.

“Foi um ano muito difícil para nós. Temos que respeitar muito o Tondela, tem jogadores com valor. Entrámos muito fortes no jogo. Estamos todos de parabéns”, acrescentou.

Vítor Baía, director do FC Porto e antiga glória da baliza “azul e branca”, elencou o que entendem serem as bases do sucesso do clube. “Foi uma época a todos os títulos notável. Temos uma estrutura forte, um treinador totalmente identificado com a nossa cultura, e que para mim é um dos melhores do mundo, e um conjunto de jogadores que sabem o clube em que estão e que têm muita qualidade”.

Nuno Campos: “Temos de estar orgulhosos"

Do lado do Tondela, foi Salvador Agra, também ele muito experiente, o primeiro a dar a cara. “Nunca deixámos de acreditar. Sabíamos que estávamos a defrontar o campeão, mas acreditámos em nós até ao fim. Saio triste com esta época, mas com orgulho enorme em todos os colegas, em toda a estrutura”,

Num momento particularmente difícil, o extremo português deixou elogios aos adeptos. “Sabíamos que tínhamos descido de divisão e olhamos para ali [para a bancada] e vemos essa gente que nunca deixou de nos apoiar e isso é de louvar”.

Eduardo Quaresma, central do Tondela por empréstimo do Sporting, aludiu também a “uma semana difícil”. “Viemos de uma situação que ninguém quer viver, mas trabalhámos, demos o corpo. Obviamente que o FC Porto é uma equipa forte. Demos uma boa resposta, num ou outro detalhe podíamos ter feito melhor, mas o futebol é assim. O FC Porto aproveitou as nossas falhas”.

Já o treinador, Nuno Campos, admitiu que a equipa poderia ter feito mais, noutras circunstâncias, mas fez um balanço positivo: “Temos de estar orgulhosos desta final. Com o 2-1 ainda acreditámos, mas logo de seguida com o 3-1 tornou-se tudo mais complicado. Era um momento em que os jogadores tinham de desfrutar, não conseguimos disputar o jogo até final, mas deixámos uma imagem positiva”.