Pep Guardiola, 15 anos sempre a ganhar

Mais de três dezenas de títulos para o treinador catalão. Tudo começou na equipa B do Barcelona.

É bem provável que todos os balanços sobre a carreira de Pep Guardiola tenham o seguinte número: 32, os títulos que conquistou desde que começou a ser treinador. E, numa versão elitista, esse número é verdadeiro. São os títulos acumulados das suas passagens pelos bancos de Barcelona, Bayern Munique e Manchester City. Numa versão não elitista, é preciso acrescentar mais um título ao currículo do técnico catalão, o de campeão da terceira divisão espanhola com a equipa B do Barcelona, em 2008. Sem este primeiro título, é bem provável que os outros 32 não existissem.

Foi a partir dessa conquista, com uma equipa que tinha jogadores como Sergio Busquets ou Pedro Rodríguez, que Guardiola se lançou para 13 anos de sucesso inigualável no futebol mundial. Logo a seguir ao título de campeão da terceira divisão, Pep conduziu o Barcelona a três títulos consecutivos na Liga espanhola (2009, 2010 e 2011), duas Taças do Rei (2009 e 2012), três Supertaças (2009, 2010 e 2011), duas Ligas dos Campeões (2009 e 2010), duas Supertaças europeias (2009 e 2011) e dois Mundiais de clubes (2009 e 2011).

Depois de um ano sabático, Guardiola levou a aura de vencedor para um clube que também está habituado a ganhar, o Bayern Munique: três títulos na Bundesliga (2014, 2015 e 2016), duas Taças da Alemanha (2014 e 2016), uma Supertaça europeia (2013) e um Mundial de clubes (2013).

Quando chegou ao Manchester City, o catalão precisou de uma época para se habituar à Premier League e para apurar a equipa de acordo com os seus princípios. Nada ganhou em 2016-17, mas as cinco épocas seguintes seriam de muitas conquistas: quatro títulos da Premier League (2018, 2019, 2021 e 2022), uma Taça de Inglaterra (2019), quatro Taças da Liga (2018, 2019, 2020 e 2021) e duas Supertaças inglesas (2018 e 2019).

Já não há quase nada que Pep Guardiola não tenha vencido (falta-lhe voltar a ganhar a Champions por outro clube, depois das duas com o Barça), mas ainda tem recordes para bater, recordes de treinadores lendários com longas carreiras. Alex Ferguson, por exemplo, ganhou 49 títulos em 39 anos de carreira entre o futebol escocês (St. Mirren e Aberdeen) e a Premier League (Manchester United). A este ritmo, é um recorde perfeitamente ao alcance de Pep.