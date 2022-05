Kalle Rovanperä vence Rali de Portugal

Finlandês é o mais jovem de sempre a triunfar na prova lusa, tendo alargado a liderança no Mundial para 46 pontos sobre Neuville.

O finlandês Kalle Rovanperä (Toyota Yaris), de 21 anos, tornou-se este domingo no mais novo de sempre a vencer o Rali de Portugal, ao ser o mais rápido na 55.ª edição da prova.

Rovanperä concluiu as 21 especiais desta quarta jornada do Mundial em 3h44m19,2s, deixando o segundo classificado, o britânico Elfyn Evans (Toyota Yaris), a 15,2 segundos, com o espanhol Dani Sordo (Hyundai i20) em terceiro, a 2m17s, que bateu o japonês Takamoto Katsuta (Toyota Yaris) na “power stage”.

Com estes resultados, Rovanperä, que já venceu três das quatro provas realizadas esta época (só foi batido pelo francês Sébastien Loeb no Rali de Monte Carlo), alargou a vantagem no campeonato, tendo agora 106 pontos, mais 46 que o belga Thierry Neuville (Hyundai i20).