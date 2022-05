Adeptos saem à rua para festejar mais um troféu do FC Porto

As ruas do Porto voltaram neste domingo a cobrir-se de azul e branco para celebrar mais uma conquista da equipa de futebol do FC Porto, que venceu a Taça de Portugal, numa final frente ao Tondela.

Ainda o apito final não tinha soado e já milhares de adeptos portistas festejavam nas ruas com cachecóis e bandeiras. Nas imediações do mítico campo da Constituição, local onde agora as camadas jovens se treinam, um grupo ruidoso de apoiantes do FC Porto juntou-se a entoar cânticos de apoio, essencialmente, ao presidente Pinto da Costa e ao treinador Sérgio Conceição.

Pedro Paulo, de 32 anos, não teve oportunidade de ir a Lisboa ver o jogo, porque não conseguiu bilhete, mas queria muito festejar mais um triunfo com a equipa. “Estou aqui a aquecer para mais logo. Vou receber a equipa ao Dragão, mas antes quis vir à casa dos mais pequenos fazer uma homenagem simbólica. Agora segue a festa”, disse, eufórico.

Até aos Aliados uma verdadeira romaria de camisolas do FC Porto indicava o caminho da festa. Apesar de a comunhão com a equipa estar prevista para o Estádio do Dragão, os adeptos não dispensam a passagem por aquele que, desde sempre, foi o salão de festas do clube, a Avenida dos Aliados.

Bruno Lilás, de lágrimas nos olhos, não conseguiu esconder a felicidade pela conquista da “dobradinha”. “Os momentos mais felizes da minha vida são fáceis de enumerar. O nascimento dos meus filhos e todas as conquistas do FC Porto. Estou tão contente e tinha de vir com eles (filhos) festejar”, referiu.

Vestidas a preceito, com a camisola feita de propósito para celebrar o título, as irmãs Rita e Luísa Gouveia vão já a caminho do Estádio. Querem “marcar lugar”. “Acho que a equipa chega por volta das 23h. Queremos estar no melhor lugar para os ver bem. Temos de ir rápido”. E foram, sem mais demoras.