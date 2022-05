Jogos com História: Um breve intervalo de glória

Milan e Inter decidem este fim-de-semana o título italiano de futebol, na 38.ª e última jornada da Serie A italiana. Separados por dois pontos, com vantagem para a equipa do Milan, onde brilha o português Rafael Leão, só os dois emblemas da capital da Lombardia podem sonhar com o ceptro de campeão. Foi assim também na época passada, com o triunfo do Inter que marcou o fim de um longo reinado da Juventus – conquistou o “scudetto” por nove vezes consecutivas entre 2012 e 2020. Para o Milan, o jejum já vai em 11 anos. Pode estar prestes a acabar.