Figueiredo em 7.º para última volta do Challenge de Espanha

Português está a quatro pancadas do líder e ainda pode ter palavra a dizer na questão do título

Pedro Figueiredo concluiu a terceira volta do Challenge de España, em Cádis, com 71 (-1) pancadas e desceu de 3.º para 7.º, quando falta disputar apenas a jornada decisiva de domingo. Tomás Bessa subiu cinco lugares para 25.º e Tomás Melo Gouveia caiu 14 posições para 60.º.

Neste sábado, no campo andaluz do Iberostar Real Club de Golf Novo Sancti Petri, ainda com vento mas não tão forte como na sexta-feira, o português esteve muito seguro, completando os primeiros 16 buracos com 13 pares e 3 birdies (nos buracos 8, 12 e 13), antes de fechar a volta com bogey-bogey nos 17 e 18, para um total agregado de 215 (-1), o mesmo do espanhol Eduardo de la Riva (69-76-70), com o qual partilha o sétimo posto.

Com apenas seis jogadores à sua frente, e com uma desvantagem de quatro ‘shots’ para o líder, “Figgy” ainda tem uma palavra a dizer na questão do título.

Domingo, inicia a última volta no antepenúltimo grupo do dia, às 9h30, com Eduardo de la Riva e o sueco Björn Hellgren.

“Joguei novamente muito bem, mas não estive tão concretizador nos greens, não meti muitos putts”, explicou o português. “E depois acabei com dois bogeys, em dois buracos difíceis, sem falhar nenhum shot, o que pode acontecer neste campo, pois os últimos três buracos são muito difíceis. Ainda assim foi um score aceitável e espero fazer uma boa volta amanhã.”

O líder é o espanhol Victor Pastor, que, com ‘scores’ de 70-74-67, e somando 211 (-5), tem a vantagem mínima sobre o sueco Jens Dantorp (74-71-67) e o irlandês Connor Purcell (72-72-68), ambos com 212 (-4).

Tomás Bessa, tal como “Figgy”, marcou 71 (-1), mas no seu caso para subir cinco posições, para os 25.ºs, com 219 (+3). Quanto a Tomás Melo Gouveia, assinalou 76 (+4) e passou a integrar o grupo dos 60.ºs, com 226 (+10).

