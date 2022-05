André Silva vence Taça da Alemanha

Internacional português titular no triunfo do RB Leipzig na final de Berlim frente ao Friburgo. Foi o primeiro título na curta história do clube.

Há mais um português a ganhar títulos no futebol europeu. Poucos dias depois de Gonçalo Paciência ter conquistado a Liga Europa com o Eintracht Frankfurt, neste sábado foi André Silva a conquistar a Taça da Alemanha com o RB Leipzig, após bater na final em Berlim o Friburgo no desempate por penáltis – 4-2, depois de um empate 1-1 em 120 minutos.

Numa final inédita entre duas equipas que nunca conquistaram o troféu, começou melhor o Friburgo, colocando-se na frente do marcador aos 19’, com um golo de Max Eggestein. A equipa orientada pelo veterano Christian Streich conseguiu aguentar a vantagem até ao intervalo e parecia bem colocada para chegar ao troféu, depois da expulsão com vermelho directo de Marcel Halstenberg aos 56’.

A derrota parecia eminente para a equipa de Domenico Tedesco, que fez o que pode a partir do banco, incluindo a substituição de André Silva, pouco influente no jogo. E a verdade é que a equipa da Red Bull conseguiu dividir melhor o jogo e acabou por chegar ao empate aos 76’, por intermédio do inevitável Nkunku, o excelente avançado francês contratado ao PSG por “apenas” 13 milhões de euros.

O empate manteve-se até aos 90’ e subsistiu até ao final do prolongamento. No desempate por penáltis, Gunter falhou no segundo do Friburgo e novo falhanço de Demirovic ao quarto pontapé (isto, enquanto todos os do Leipzig entravam na baliza) ditou o desfecho desta final.

Foi o primeiro título da história do RB Leipzig, clube criado em 2009 pela Red Bull e que tem tido um crescimento acelerado no futebol alemão, tendo já sido vice-campeão da Bundesliga por duas vezes, para além de já ter sido derrotado por duas vezes na final da Taça da Alemanha antes deste triunfo em Berlim.