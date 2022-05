Benfica e Sporting reencontram-se na final da Taça de Portugal de futsal

Pela quinta vez na história, Sporting e Benfica vão encontrar-se na final da Taça de Portugal de futsal. Na quinta-feira, os “leões” afastaram o Quinta dos Lombos (4-1), nas meias-finais, em Sines, enquanto os “encarnados” bateram o Marítimo.

A equipa orientada por Nuno Dias teve uma entrada fortíssima, na tentativa de colocar em sentido um adversário que ainda na sexta-feira os surpreendeu na última jornada do campeonato. O conjunto de Carvavelos foi resistindo ao assédio à baliza de Schutt (um dos melhores em campo) e chegou ao intervalo com apenas dois golos de desvantagem, com Pany Varela a assinar ambas as assistências para Tomás Paçó (8') e Waltinho (9') fazerem a diferença.

O Quinta dos Lombos ainda foi ameaçando a baliza de Guitta na entrada do segundo tempo, mas Pany Varela (25’ e 35') bisou e resolveu a questão, garantindo a 11.ª presença do Sporting na final da prova - Willian Carioca (36') ainda reduziu a diferença no marcador.

Por sua vez, o Benfica apurou-se para a final graças a uma vitória, por 3-2, sobre o Marítimo. Tal como na quarta-feira, quando eliminaram o Caxinas (3-1), as “águias” defrontaram na final a oito, em Sines, um adversário do escalão inferior, mas que mostrou ousadia.

Com lances de perigo, de parte a parte, foram os “encarnados” os primeiros a chegar ao golo, num canto cobrado por Rómulo e desviado por Tayebi (8') dentro da área.

O Marítimo reagiu e conseguiu igualar a partida perto do final do primeiro tempo, por Claudinho, e a pressão acrescida dos lisboetas, no sentido de reporem a vantagem antes do intervalo, acabou por ser travada pela boa resposta defensiva dos insulares.

Obrigados a puxar dos galões, os “encarnados” viram as individualidades virem ao de cima, com Robinho a construir o lance do segundo golo, confirmado por Jacaré, antes de o próprio Robinho fazer o 3-1. O Marítimo ainda beneficiou do “bis” de Claudinho, a 15 segundos da buzina, dando um tom de maior equilíbrio ao resultado.

Assim, os rivais de Lisboa vão voltar a encontrar-se na final da Taça de Portugal, que se disputa no sábado, às 20h, no Pavilhão Multiusos de Sines.