Cinco anos entre a renovação e a continuidade

Desde que assumiu o comando técnico do FC Porto, em 2017, Sérgio Conceição já utilizou 72 jogadores. Apenas está há cinco épocas completas no plantel, Otávio.

Uma equipa campeã não se constrói de um dia para o outro. Precisa de tempo para experimentar e consolidar as suas opções. Quando Sérgio Conceição chegou ao FC Porto em 2017-18, não tinha muito tempo porque o “dragão” estava há quatro épocas sem ser campeão – a maior seca na era Pinto da Costa –, mas, em época de poucos recursos, conseguiu “inventar” uma equipa campeã, aproveitando o que tinha e repescando outros que não eram óbvios. Tem sido mais ou menos assim nos cinco anos com o treinador de Ribeira de Frades, um esforço de renovação em paralelo com a continuidade, que tem dado títulos em anos alternados (2018, 2020 e 2022). E o exercício de escolher um “onze” destes cinco anos com Conceição é a prova disto mesmo.