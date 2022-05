“Peço que me perdoe”. Vadim é o primeiro soldado russo a ser julgado por crimes de guerra

O julgamento do primeiro soldado russo a confessar um crime de guerra na Ucrânia decorre no tribunal de Kiev. Vadim Shishimarin matou a tiro um homem desarmado, de 62 anos, na aldeia de Chupakhivka. O crime ocorreu a 28 de Fevereiro e Shishimarin confessou o assassinato do civil ucraniano na passada quarta-feira.

Durante o julgamento, Kateryna Shalipova, a viúva do civil morto, perguntou directamente a Vadim se ele se arrependia do crime que cometeu. O arguido, presente no tribunal dentro de uma cela de vidro, respondeu que sim.

O rapaz de 21 anos, com dois irmãos e duas irmãs, pode receber a sentença de prisão perpétua.