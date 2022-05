Roland Garros: a estreia de sonho de Nuno Borges prossegue no quadro principal

Nuno Borges escreveu nesta quinta-feira uma nova página na história pessoal e no ténis português, ao garantir a presença no quadro principal de singulares masculinos em Roland Garros, logo na estreia em torneios do Grand Slam. O maiato passa, assim, a ser o único português a ultrapassar, nesta edição, a totalidade do qualifying do torneio francês.

Uma semana de exibições consistentes, em que demonstrou novamente que sabe manter-se sereno em momentos complicados (venceu todos os encontros do qualifying em três sets), valeu ao número dois nacional o acesso ao quadro principal do major parisiense, consumada com o triunfo sobre o húngaro Zsombor Piros, na terceira e última ronda da fase de qualificação.

Borges, 126.º classificado da hierarquia ATP, perdeu o primeiro parcial, por 6-3, depois de ver Piros quebrar-lhe o serviço em duas ocasiões, mas não se deixou intimidar pelo ascendente temporário do adversário, salvando, inclusive, um break-point no primeiro jogo do segundo set.

O maiato, de 25 anos, elevou o seu nível de jogo e conseguiu converter dois breaks, para fechar o segundo set com 6-2 a seu favor.

Com um set a separá-lo do sonho, Borges não “tremeu” e rumou para um triunfo fácil, por 6-1, tornando-se no nono tenista português a disputar o quadro principal de singulares masculinos num Grand Slam.

A estreia de sonho do jovem português na “catedral da terra batida”, e também em torneios do Grand Slam, prosseguirá agora na primeira ronda do quadro, no qual João Sousa (79.º) teve entrada directa.

Fora de competição está já Pedro Sousa (287.º), que caiu na última ronda da fase de qualificação, ao perder com o australiano Jason Kubler, em dois sets.

O lisboeta, de 33 anos, que entrou no qualifying do segundo Grand Slam da temporada com ranking protegido, voltou a falhar o acesso ao quadro principal em Paris, depois de ter sido derrotado pelo 161.º tenista mundial, por 7-5 e 6-2, em 1h19m.