Elon Musk: visionário altruísta ou capitalista selvagem?

É acima de tudo um empreendedor. Arrisca, e neste caso muito, mas fá-lo com uma noção clara do que pode ganhar ou perder. E pensa poder lançar o Twitter para uma outra escala, em volume de negócios e rentabilidade.

O mundo dos negócios de tecnologia sofreu uma verdadeira onda de choque com a proposta de aquisição do Twitter pelo multimilionário Elon Musk. As reações extremaram-se e, se por um lado são muitos os que o apoiam, qual paladino da liberdade de expressão, não são menos os que rasgam as vestes de indignação perante o que consideram ser um assalto em curso por um dos maiores símbolos do capitalismo selvagem. Spoiler alert: como (quase) sempre, a verdade estará entre estas duas posições extremadas.