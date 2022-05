Não se consegue levar a mal os chuviscos que se fazem rodear de vinte graus centígrados, como uma corte de cicofantas, batendo palmas com cada pingo.

Que bem que sabem os dias de cara feia quando não têm seguimento! Chove mas não é chuva, é aquela gracinha a que chamam aguaceiro. É como os duches no Verão, sobretudo os da praia, que só servem para tirar a água salgada, enquanto não se chega a casa e se tira tudo a limpo com água quentinha do esquentador.