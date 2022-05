Covid-19 foi a segunda principal causa de morte em 2020. Mortalidade mais elevada nos homens

No primeiro ano da pandemia, Portugal registou 7125 óbitos devido a covid-19, que constituiu a “segunda principal causa de morte no ano”, adianta o Instituto Nacional de Estatística (INE). “Este resultado tem em conta o número de óbitos em que a causa básica de morte, ou seja, a doença que iniciou a cadeia de acontecimentos patológicos que conduziram à morte, foi a doença covid-19”, explica o INE no destaque em que divulga, esta segunda-feira, os dados provisórios sobre as principais causas de morte durante 2020.

A mortalidade por covid-19 representou 5,8% do total de óbitos em Portugal em 2020 e foi “mais elevada e prematura” nos homens do que nas mulheres, sublinha o INE. No primeiro ano da pandemia, a taxa de mortalidade por esta doença foi de 69 óbitos por cada 100 mil residentes em Portugal, tendo sido mais elevada nos homens (76,4 por 100 mil) do que nas mulheres (62,5 por 100 mil mulheres), enquanto a idade média no momento do óbito foi mais elevada nas mulheres (83,4 anos) do que nos homens (79,9 anos), especifica o instituto.

As mortes por acidentes vasculares cerebrais (11.439) continuaram a ser a principal causa de morte em Portugal em 2020, com uma subida de 4,2% em relação ao ano anterior. “Em contrapartida, registaram-se menos óbitos por doença isquémica do coração (6838 óbitos) e por enfarte agudo miocárdio (4086 óbitos), em ambos os casos menos 4,4% do que em 2019”, refere o INE.