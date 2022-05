Moreira da Silva candidata-se para “vencer todas as eleições” nos próximos quatro anos

Candidatura do ex-ministro à liderança do PSD foi formalizada esta tarde.

Depois de uma detalhada apresentação no passado dia 20 de Abril, a moção de estratégia global de Jorge Moreira da Silva como candidato à liderança do PSD mantém as linhas gerais da sua estratégia de candidatura: refundar o partido e cortar com qualquer ligação ao Chega. Neste documento, o ex-ministro torna mais claro os objectivos eleitorais: “O PSD tem de encarar o ciclo o próximo ciclo de 4 anos com a ambição de vencer todas as eleições”.