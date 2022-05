Estado não vendeu uma única propriedade na Bolsa de Terras criada há dez anos

A ideia agradou a muita gente. Com os meios da Administração Pública e com o vasto património que o Estado detém em terrenos agrícolas, muitas vezes abandonados, mas também com as terras privadas cujos donos as querem vender ou arrendar, seria possível criar uma bolsa de terras para utilização agrícola, florestal ou silvopastoril que facilitasse o acesso à terra a quem a não a tem. Passados 10 anos, os resultados estão longe de cumprir as expectativas e a Bolsa Nacional de Terras (BNT) encontra-se praticamente inactiva.