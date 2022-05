Sp. Braga anuncia saída de Carlos Carvalhal

Chegou ao fim a ligação entre o treinador Carlos Carvalhal e o Sp. Braga. Duas épocas depois de ter regressado “a casa”, o técnico minhoto despede-se do clube, com a decisão a ser anunciada nesta segunda-feira através de um comunicado.

Um dia depois de o Sp. Braga ter fechado o campeonato na quarta posição, a direcção do clube deu conta do fim do vínculo com o treinador de 56 anos. “Não obstante a vontade previamente transmitida a Carlos Carvalhal com vista à continuidade do trabalho desenvolvido, o treinador comunicou, esta segunda-feira, que pretende encerrar o ciclo no SC Braga e abraçar novos projectos desportivos”, pode ler-se.

“A gratidão é a memória do coração”.

Obrigado por tudo, Mister Carlos Carvalhal ??



Comunicado oficial ?? https://t.co/jJ2nDGvPkBhttps://t.co/eJduCScD4a — SC Braga (@SCBragaOficial) May 16, 2022

Carvalhal, de resto, já tinha dado a entender, numa recente conferência de imprensa após um jogo da Liga, que poderia não continuar no final da temporada. Até porque terá em carteira diversas propostas para rumar a outras paragens, depois de uma época em que foi sendo obrigado a reconstruir a equipa, fruto de lesões prolongadas e mexidas no mercado de transferências de Inverno.

“A conquista da Taça de Portugal, em pleno ano de Centenário, figura como uma marca inalienável nos 101 anos da história do SC Braga, garantindo que o contributo de Carlos Carvalhal tenha lugar cativo na galeria de feitos do nosso clube”, acrescenta a direcção do emblema bracarense.