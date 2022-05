Uma série monstruosa: Claire Danes, Tom Hiddleston e a serpente marinha

No primeiro episódio da nova série da Apple TV+, The Essex Serpent, a personagem de Claire Danes dá o sinal para o verdadeiro motor da história quando diz que, se as mulheres tivessem sequer a oportunidade de ter carreiras, também poderiam ter essa coisa etérea e desejável que é uma vocação. The Essex Serpent passa-se no final do século XIX mas tem sinais fortes de contemporaneidade porque, à boleia de uma naturalista amadora mas voluntariosa, atravessa a sociedade vitoriana da Inglaterra de 1893 para ver as paisagens pantanosas da fé, do fanatismo, da ciência e do amor, claro. Porque a série tem Tom Hiddleston a contracenar com Danes, um a fugir dos monstros que lhe perseguem a carreira Marvel há anos, outra a perseguir uma serpente que suspeita ser um dinossauro escapado à extinção.